Imperia, alla biblioteca Lagorio il minicorso “La vita ti ama” di Leslye Pario

Imperia. L’associazione Due Parole in Riva Al Mare presenta il minicorso gratuito condotto da Leslye Pario, nutrizionista e insegnante certificata del metodo Louise Hay, prendendo spunto da uno degli ultimi libri pubblicati dalla scrittrice, illustra il senso della sua vita e del suo lavoro.

L’appuntamento è per sabato 12 gennaio alle 18 presso la biblioteca Lagorio di Imperia.

“La Vita ti ama”, ovvero la vita non è una cosa che capita a te ma per te, è una delle affermazioni più amate da Louise Hay, tra i massimi esponenti contemporanei del pensiero positivo, docente di metafisica ed autrice di best seller da milioni di copie tradotte in tutto il mondo.

I suoi messaggi di “guarigione” vengono regolarmente proposti in articoli e trasmissioni televisive in diversi Paesi del mondo, visto che da quarant’anni rivoluzionano la vita di milioni di persone.

Lo straordinario Metodo di auto – aiuto messo a punto dalla Hay, a seguito della sua personale storia di sofferenza e rinascita, grazie a strumenti pratici e tecniche semplici ma efficaci, applicabili ad ogni contesto della propria Vita, armonizza mente, corpo e spirito per “guarire” da tutto ciò che ci blocca e ci trattiene da una vita prospera, serena e sana, per mostrarci come ottenere quello che desideriamo.

Leslye Pario è la prima Biologa Nutrizionista Life coach di Neurosemantica in Italia ad essere insegnante Tutta un’altra Vita® e Heal Your Life® certificata. Leslye applica le tecniche di pensiero positivo e di coaching nel suo metodo personalizzato C.Al.M.A.® che ha già aiutato e aiuta molte persone a cambiare alimentazione partendo dalla correzione di quelle abitudini disfunzionali tossiche che ci portiamo dietro da anni e che hanno causato il disagio o malessere. La sua attività è volta in parallelo alla corretta l’alimentazione nella prevenzione e supporto alla terapia di tumori, sclerosi multipla e tutte le malattie metaboliche con base infiammatoria. Specializzata in alimentazione in gravidanza e allattamento per diffondere la corretta informazione di come una sana alimentazione incida sullo sviluppo del futuro nascituro, ma anche del suo peso per tutta la vita. E’ appassionata di natura e cure naturali segue anche alimentazione per vegetariani/vegani.

Iscrizioni e info scrivere a dueparoleinrivalmare@libero.it oppure telefonare 3392877093 ( lalibraiaNadia)

La vita ti ama e tu hai il potere dentro di te per creare a tua volta una vita che ami.

“La vita ti ama” è una delle affermazioni più amate di Louise Hay. È il pensiero del cuore che rappresenta la sua vita e il suo lavoro. Insieme, Louise e Robert Holden analizzano il vero significato di “la vita ti ama”, ovvero che la vita non è una cosa che capita a te, ma per te. Scavano a fondo e con sincerità nel potere dell’amore, nella natura benevola della realtà, nell’universo amichevole fino al centro di chi siamo veramente.

La vita ti ama è ricco di ispirazione e utili meditazioni, preghiere ed esercizi. Louise e Robert presentano una filosofia pratica basata su sette principi spirituali. Le tematiche chiave trattano di:

Al livello più profondo, il nostro scopo nella vita consiste nell’essere uno specchio amorevole del mondo. Il nostro obiettivo non è solo lasciare che la vita ci ami, ma amarla a nostra volta. Siamo qui per amare il mondo. Se ognuno di noi lo facesse un pochino di più, il mondo non sarebbe un luogo tanto spaventoso.

Interagiamo con le stelle, fra noi e con tutta la creazione. Esplorare la consapevolezza della creazione è la nuova frontiera della scienza. Louise Hay crede da sempre che l’unità elementare della creazione non sia l’atomo, bensì l’amore. Quest’amore non è qualcosa di sentimentale. Non si tratta solo di un’emozione: è il principio creatore che genera la danza della vita. È universale. È intelligente. È benevolo. Siamo tutti un’espressione di quest’amore. Rappresenta la nostra vera natura.

La vita ti ama parla di un amore incondizionato ed è composto da una parte teorica e da esercizi pratici. La spiritualità di Louise è pragmatica, e la filosofia di Holden si applica alla vita quotidiana.

Da qui il sottotitolo del libro: 7 pratiche spirituali per guarire la tua vita. I capitoli sono sette e ognuno si conclude con la descrizione di una pratica spirituale, che ti aiuterà a trasformare la teoria in esperienza. Il quarto capitolo (Perdona il passato) rappresenta proprio il centro dell’indagine di Louise e Holden: ogni esperienza – buona o cattiva, felice o triste, amara o dolce – ti offre l’opportunità di lasciarti amare dalla vita. Inoltre il Principio dello Specchio ti mostra perché soffri e come puoi attivare un processo di guarigione, come blocchi te stesso e come puoi liberarti dal risentimento e dalla paura. È la chiave dell’amore verso te stesso e anche del lasciarti amare dalla vita. Comprendere come funziona il Principio dello Specchio dona la consapevolezza necessaria per fare buone scelte nelle tue relazioni, nel lavoro e nella vita in generale.

La vita è profondamente assertiva. Siamo un’espressione della creazione e la vita vuole che diamo spazio al nostro Sé Incondizionato, che è la nostra vera natura. Ci siamo convinti che giudicare significhi vedere, ma è vero il contrario: si può vedere solo quando si smette di giudicare.

La paura di non essere degni d’amore unita all’abitudine di giudicare noi stessi ci porta a vivere qualcosa che gli autori definiscono mito dell’inadeguatezza, che si esprime in un monologo interiore depotenziante e deprimente. La buona notizia è che possiamo superare il mito dell’inadeguatezza se siamo disposti a riappropriarci della verità sostanziale: Io sono degno d’amore.

“Vedi ciò con cui ti identifichi. Non vediamo le cose come sono, ma come siamo noi. Meno ami te stesso, più rendi difficile agli altri amarti. Più ami te stesso, più noti quanto sei amato” scrive Louise.

Louise Hay non ritiene che ci siano pensieri positivi o pensieri negativi. I pensieri sono sempre neutri. È il modo in cui gestiamo i nostri pensieri a essere positivo o negativo. “Un’affermazione è un nuovo inizio” dice. Il dono dell’adesso è che ci offre sempre l’opportunità di ricominciare da capo. Ogni adesso è un invito a lasciar andare il passato. Ogni adesso è un modo per migliorare la tua vita. Ogni adesso ha un regalo per noi, se solo guardiamo con più attenzione.

Il principio dell’è già qui ci ricorda qual è la nostra vera natura e qual è la natura della realtà. Ci insegna che in questo mondo bisogna guardare oltre le apparenze. Anche quando predomina la paura, c’è amore. Anche quando percepisci scarsità, c’è abbondanza. Anche quando vivi nel conflitto, c’è pace. Anche quando sei solo, c’è aiuto. Anche quando sei confuso, sei guidato. Tutto quello che ti serve è qui, ed è qui adesso. Ecco perché Louise ci incoraggia sempre a pregare e ad affermare usando il tempo presente, così:

“Sono disposto a lasciare che la vita mi ami oggi. Tutto ciò che ho bisogno di sapere mi viene rivelato. Accetto con gratitudine tutto il bene che c’è nella mia vita adesso. Rinuncio ora a qualsiasi forma di lotta e sono in pace. La mia guarigione sta già avvenendo. Adesso accetto e apprezzo la vita di abbondanza che l’universo mi offre.”

“Il messaggio che voglio trasmettere ai nostri lettori è questo: La vita ti ama così come sei, e vuole che tu faccia lo stesso” dice Louise. “Siamo su questo Pianeta per imparare ad amare incondizionatamente, e il primo passo consiste nell’accettare e amare noi stessi.”