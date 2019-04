Imperia, alla Basilica di Porto Maurizio ospite l’Istituto Diocesano di Musica Sacra

Imperia. Sabato 13 aprile alle 21 presso la Basilica Concattedrale San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia Porto Maurizio l’istituto Diocesano di Musica Sacra sarà ospite del palinsesto di E20 seconda stagione culturale del Duomo di Imperia.

Il programma, interamente dedicato allo spirito mistico della Settimana Santa, prevede l’esecuzione di “Le sette parole di Cristo in Croce” del compositore francese César Franck, un oratorio per soli, coro, organo e ensemble orchestrale.

L’esecuzione è affidata al soprano Elena Filippini, tenore Marco Trespioli, basso Nicholas Tagliatini, organista Giorgio Piovano, arpa Caterina Bergo, violoncello Carlo Crisanti, coro “Deo Gloria”, direttore Danilo Galliani. La devozione alle “Sette Parole di Cristo sulla Croce” risale al XII secolo. In essa vengono riunite le frasi scritte nei vangeli allo scopo di trovarne motivi di meditazione e di preghiera.

Attraverso i francescani essa attraversò tutto il Medioevo e furono collegate alla meditazione sulle “Sette ferite di Cristo” e reputate rimedio contro i “Sette vizi capitali”. Sono state fonte copiosa di meditazione nel corso dei secoli e da esse furono tratte numerose devozioni popolari.

La composizione originale prevede un organico di grande orchestra, voci soliste e coro misto. La si propone nella versione per organo, cello, arpa, solisti e coro. Colpiscono l’alternarsi di parti squisitamente polifoniche e rigorosamente attente ai dettami della grammatica con parti di forte impatto sonoro ed emotivo, non scevre da richiami operistici.

È un’opera particolarmente suggestiva non solo per via della grande cantabilità delle parti corali e solistiche ma anche per la sapiente vestizione musicale del testo.

La stagione culturale E20 del Duomo di San Maurizio in Imperia, visionabile sulla pagina facebook E20 stagione culturale. Informazioni a: infoe20im@gmail.com, proporrà durante tutto l’anno 2019 occasioni di incontro di ambito musicale e non solo, per offrire una opportunità di vivere la realtà culturale del luogo, ma si spera anche di aumentare la sensiblizzazione di tutti riguardo agli interventi di recupero e manutenzione della Concattedrale.