Imperia. Domenica 16 giugno alle 17.30 al Teatro dell’Attrito va in scena “Tu danzavi per me”, spettacolo teatrale dei “Cattivi di cuore” per la regia di Gino Brusco con Antonio Napodano, Chiara Giribaldi, Vincenzo Genduso, Giorgia Brusco, Teresa Gandolfo, Antonio Manconi, Emanuele Arduino, Maura Polito e Giovanni De Mattia.

Info e prenotazioni al numero 329 49 555 13.