Imperia, al Santuario delle Grazie gli eventi conclusivi della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019

Imperia. Sabato 27 luglio alle 21 nella prestigiosa e storica sede del Santuario di N.S. delle Grazie a Montegrazie si terranno gli eventi di gala conclusivi della terza dizione della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019 con una presentazione libraria a tema vivaldiano e, a seguire, il concerto cameristico “Albinoni & Vivaldi. Sonate e Concerti da Camera” con la partecipazione de’ I Solisti dell’Orchestra barocca “Antonio Vivaldi”.

Alle 21 avverrà, alla presenza degli Autori, la presentazione del volume curato da Vittoria Aicardi e Roberto Allegro “Tu es sacerdos in aeternum” Antonio Vivaldi e la musica vocale sacra a Venezia tra XVII e XVIII secolo realizzato in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e con il supporto del Management Artistico Musicorner e dell’associazione musicale “Antonio Vivaldi “di Mortara (PV).

La monografia vivaldiana, pubblicata nel mese di aprile u.s. dal Management Artistico Musicorner,, è stata presentata presso la ex Chiesa Anglicana ad Alassio (SV) in occasione dell’inaugurazione della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019, quindi a Milano per l’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala e nell’Aula Magna del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra; successivamente, il volume è stato presentato in varie città italiane e straniere, tra le quali spiccano Venezia, presso la Chiesa di S. Giovanni in Bràgora, la Chiesa dove Antonio Vivaldi è stato battezzato, ed Amsterdam presso la Onze lieve Vrouwekerk.

A seguire il concerto barocco dedicato alla rara e quanto seducente produzione cameristica albinoniana e vivaldiana; il programma artistico, già eseguito nel passato week end nella fortezza di S. Pietro a Lingueglietta, a Civezza ed a Diano Borganzo, ha ottenuto ad ogni esecuzione importanti consensi di critica e di pubblico.

La splendida quanto suggestiva cornice del Santuario di N.S. delle Grazie con la sua impareggiabile acustica ed i meravigliosi affreschi accoglierà quindi I Solisti dell’Orchestra Barocca “Antonio Vivaldi” Flauto, Ludovico Allegro, Oboe, Federico Allegro, Violino, Lucia Allegro, Cembalo Roberto Allegro per un concerto che si preannuncia già da “tutto esaurito”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.