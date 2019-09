Imperia, al museo navale incontro sul tema “Riprendiamoci le parole”

Imperia. L’associazione culturale ApertaMente venerdì 27 settembre alle 17.30 presso l’Auditorium del Museo navale via Scarincio 9 presenta l’incontro “Riprendiamoci le parole”.

Relatrice Graziella Priulla, conduce Daniela Cassini, del “Centro iniziativa donne” Sanremo. Graziella Priulla, già docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nella Facoltà di Scienze Politiche di Catania, vive a Roma e svolge attività di formatrice sui temi della differenza di genere. I suoi studi riguardano i mezzi di informazione, la sociologia dei consumi culturali, i linguaggi comunicativi della pubblicità e della politica.

Graziella Priulla nel suo saggio “Riprendiamoci le parole: il linguaggio della politica è un bene pubblico” ha esplorato, con uno sguardo acuto e consapevole, i fenomeni della comunicazione e della politica. La relatrice sostiene che oggi le parole sono sempre più stremate , logorate dagli slogan, riempite di significati impropri, traumatizzate dalle risse. Più il brutto diventa consueto, meno sembra brutto. In ogni ambito della vita sociale, pubblica o privata, ci esprimiamo comunemente con le parole di una cultura razzista, omofoba e sessista. Il turpiloquio è stato sdoganato, è servito a

coprire i vuoti del pensiero, la mancanza di idee, l’incapacità di argomentare.

Eppure i discorsi corretti, le argomentazioni logiche sono l’ossigeno della democrazia. Una società in cui si possa insultare o denigrare un essere umano senza essere giudicati male è a rischio di barbarie. Il rimedio potrebbe consistere in una pratica quotidiana del dissenso e in un recupero dell’uso consapevole della lingua come portatrice di significati? Ne discuteremo con la relatrice. Vi aspettiamo numerosi. Ingresso libero.