Imperia, al duomo di San Maurizio l’ultimo concerto prima stagione culturale E20

Imperia. Sabato 15 dicembre alle 21 presso il Duomo di San Maurizio si terrà l’ultimo concerto della prima stagione culturale della concattedrale intitolata E20. Protagonista della serata il coro S. Maurizio della Basilica che per

l’occasione festeggerà il suo 50° anniversario di fondazione.

Un’istituzione importante del comprensorio imperiese sia per la sua longevità che soprattutto per la sua azione ininterrotta di volontariato culturale e di servizio liturgico. Sotto la guida del suo direttore M° Giorgio Revelli il coro proporrà molte pagine del suo repertorio storico natalizio, con canti tradizionali e di compositori noti e meno noti tra i quali bach, Delibes, Bathemann, intervallati da alcuni brani per organo solo.

L’ingresso è libero e l’occasione di incontro sarà gradita per scambiarsi i migliori auguri di buone feste. E intanto si aprono le iscrizioni per poter far parte del coro del Duomo. Per informazioni e richieste www.giorgiorevelli.eu