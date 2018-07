Imperia, a Villa Viani appuntamento con le sagre della lumaca e degli spiedini

Imperia. Villa Viani ridente paese nel cuore della valle Impero, a 2,5 chilometri da Pontedassio, a 9 da Imperia, immerso negli oliveti, al centro di una valle incontaminata e ricca di coinvolgenti aspetti botanici e paesaggistici.

Villa Viani è un antico paese legato allo sfruttamento agricolo del territorio, non lontano dal castello di Bestagno e dalla chiesa duecentesca di San Michele. Il villaggio è stato fondato dai Viani nel XV secolo e comprende la coeva borgata della famiglia dei Barnato. Come ogni estate questa unita Comunità si impegna ad offrire a residenti e turisti una serie di manifestazioni di prim’ordine, che spaziano dall’intrattenimento tradizionale alla cultura artistica che valorizza le più importanti ricchezze del luogo.

Il 28 e il 29 luglio si terranno la sagra della lumaca e degli spiedini. Come ogni anno la comunità di Villa Viani diventa ospite per offrire al vasto pubblico degli appassionati una serata mangereccia e danzante di prim’ordine. Le sere del sabato 28 e della domenica 29 luglio il paese a poca distanza da Imperia e Pontedassio si vestirà a festa per l’annuale sagra delle lumaca e degli spiedini, giunta ormai alla 41ma edizione.

Gli stand gastronomici saranno aperti alle 19; dopo le 21 inizieranno anche le danze sempre con l’orchestra “Christian e la Luna Nueva”, molto apprezzata in Liguria e dintorni. La grande esperienza accumulata dal personale della Pro Loco di Villa Viani è garanzia per un’ottima serata con una cena a base di specialità locali, dai nostri primi ai fiori ripieni e tanto altro, che accompagnano il clou della serata, lumache e spiedini, sapientemente cucinati, il tutto innaffiato da ottimo vino.

prelibati "fiori ripieni" del piatto misto. Del resto, Villa Viani è una splendida località integra, tranquilla tra gli olivi, ma a poca distanza dalla costa.

prelibati “fiori ripieni” del piatto misto. Del resto, Villa Viani è una splendida località integra, tranquilla tra gli olivi, ma a poca distanza dalla costa.

Le lumache, in primo luogo, la cui cottura è guidata dal postino locale esperto elicicoltore. Legate ad una ricetta tradizionale locale che non è voluto perdere. E poi spiedini saporiti, patate fritte non surgelate, ma pelate a mano da tutto il paese: questa è cura per il pubblico. Le donne del paese mettono tutta la loro arte culinaria al servizio dei graditi ospiti e la loro sapienza è veramente tanta.

Come da anni a questa parte, infine, c’è la possibilità di sfidare la fortuna. Bisogna tenere i tagliandi che si ottengono con l’acquisto dei vari piatti e ripresentarsi la sera della domenica: fra tutti i biglietti presenti verrà estratto un grande regalo (bracciale ed anello con pietre naturali di manifattura italiana), messo a disposizione dallo sponsor della manifestazione, che, peraltro, è legato alle sue origini di Villa Viani.

Ci sarà inoltre una nuova occasione di rimeditare in modo visivo le impressioni sull’abitato con una votazione pubblica della migliore fotografia ispirata all’abitato. “Ieri oggi domani sempre felici a Villa Viani!”.