Imperia, a Villa Faravelli serata all’insegna della musica con la band Efem System

Imperia. Venerdì 19 luglio il parco di Villa Faravelli, dopo lo straordinario successo del Dust Off Days Festival che Giovedì 11 luglio ha regalato una serata all’insegna della musica e dell’arte, ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla live music.

Dalle 19 infatti la band imperiese Efem System, in occasione del suo decennale, organizzerà un grande evento musicale nella splendida location del Museo di Arte Contemporanea di Imperia, che vedrà la partecipazione di altri due gruppi noti del territorio, The Roommates e gli Electric Circus, oltre ad altri musicisti che in questi anni hanno collaborato con la band.

Sarà quindi una grande festa della musica quella che andrà in scena nel parco della dimora storica sede della Collezione permanente Architetto lino Invernizzi – dedicata ed offerta alla città di Imperia. La presentazione dell’evento sarà curata da Marika Amoretti, nota per la sua collaborazione con l’associazione “Imperia musicale” e con il “Club Tenco”. La serata è ad ingresso libero dalle 19, seguirà aperitivo offerto. Info: info@maci.art / 0183.297927 / www.maci.art/ www.facebook.com/macivillafaravelli.

Efem System

Band Synth-wave nata ad Imperia nel 2009 da Mirko Di Michele e Fabrizio Fraioli, che ha al suo attivo tre album inediti: The Dream uscito nel 2011, Luci & Ombre uscito nel 2015 e Leaves Walls and Mind the Party at the Wrong Time del 2018.

Le sonorità sono quelle della new wave anni ’80, con particolare riferimento ad una rivisitazione del genere synth- pop tipico di quel periodo – in cui emerge un mix di basi elettroniche di drum machine e sintetizzatori, con chitarre, basso, tastiere e voci. La band negli anni ha avuto diverse formazioni e attualmente è composta da: Mirko Di Michele “Number”: voce, chitarra e basso, Fabrizio Fraioli “Fraio”: controller, tastiere, cori Francesco Marsiglia “Wolf”: chitarre, Lorena Calipa: voce, basso e cori.

Dal 2011 sono molte le esibizioni live degli Efem System nei vari locali delle province di Imperia, Genova e Torino, in alcuni Festival fra i quali spiccano il Festival delle Periferie di Genova, Rock in the Casbah di Sanremo, il Miscela Rock Festival di Torino e l’Indieisponente di Cervo.

La band ha partecipato nel 2013 ad un Rocktour in Inghilterra suonando in alcuni locali di Brighton e Londra.

Attualmente la band è al lavoro per la realizzazione del quarto album di inediti.