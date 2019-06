Imperia, a Palazzo Guarnieri terzo appuntamento con i “Pomeriggi Universitari”

Imperia. Sabato 8 giugno alle 17 a Palazzo Guarnieri in piazza Pagliari 4 terzo appuntamento dei Pomeriggi Universitari – XVIII edizione – organizzato dalla Sezione di Imperia dell’ Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell’Università degli Studi di Genova con il patrocinio della Provincia e della Città di Imperia, rivolto alla cittadinanza con lo scopo di presentare ad un più vasto pubblico, in un ampio ciclo di conferenze, le tesi di laurea svolte su argomenti relativi al territorio ligure, ponentino in particolare: archeologia, storia, storia dell’arte, cultura in generale e anche problematiche attuali di vario genere.

La dottoressa Giulia Pollero presenterà la sua tesi di laurea sul tema “Il teatro di città e il teatro di provincia”. Analisi storico artistica e valorizzazione dei teatri Cavour di Imperia e Salvini di Pieve di Teco. Lavoro svolto presso l’Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Scienze del Turismo, Impresa, Cultura e Territorio nell’anno accademico 2017-18. Relatore: Sara Rulli.

L’analisi e il confronto storico artistico del teatro Cavour di Imperia e del teatro Salvini di Pieve di Teco porta ad evidenziare come sia importante in questi ultimi anni tutelare e valorizzare il patrimonio presente sul nostro territorio, rivalutando non solo le coste ma anche l’entroterra ricco di arte storia e cultura. Entrambi i teatri hanno conosciuto momenti di gloria e di decadenza e oggi grazie al lavoro delle amministrazioni comunali e provinciali queste due realtà stanno tornando ad essere un punto di riferimento per i locali e per i turisti.