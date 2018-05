Imperia, a Borgo Marina la manifestazione “Fioreggiando”

Imperia. Sabato 26 e domenica 27, ad Imperia Borgo Marina presso la passeggiata Aicardi si terrà la manifestazione ‘Fioreggiando‘ organizzata in collaborazione tra Confesercenti, Arte&Party, Fiori Eventi e con il patrocinio della Città di Imperia.

La manifestazione prevede la presenza di stand di vivai, oggettistica artistica a tema floreale, prelibatezze culinarie e curiosità. Parteciperà con un quadro floreale la “Compagnia di via Carducci“, e una serie di fotografie inerenti le varie infiorate. Nel pomeriggio ci saranno anche eventi di intrattenimento per bambini, con trucco bimbi e bolle di sapone con il duo di trampolieri “Bucce di Banana”. Per info: floarteparty@gmail.com