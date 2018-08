Imperia, a Borgo Marina animazione e musica per la “Cena in borgo”

Imperia. Borgo Marina è lieta di presentare una Cena in Borgo innovativa, ricca di spettacoli. Nella serata di venerdì 10 agosto, Borgo Marina ospiterà animazione e musica, danza e artisti di strada che affolleranno il borgo, per farvi vivere un’esperienza straordinaria.

Partendo dalla scuola Scenart, con sede ad Imperia e Diano Marina, si esibiranno l’insegnante Raffaella Furno, specializzata anche in Tribal Fusion ed espressione africana, e la ballerina Sonia Marini in un’emozionante esibizione di danza del ventre.

Nel mentre, Oniveres e Sharòn sbalordiranno il pubblico di Borgo Marina con magie, illusioni, fachirismo, fuoco e serpenti, con una presenza scenica importante e particolare per un’esperienza indimenticabile.

In due postazioni fisse, Piazza Giribaldi e Neri ed in Banchina Medaglie D’oro, Un Porto di note: Trabona, Zazza, Zanin, Joe e Ghiro. Due postazioni per cinque progetti musicali d’autore per una serata di ottima musica.

L’associazione Culturale Imperia Musicale, in collaborazione con il Civ di Borgo Marina, presenta una serata di musica e parole affacciate sulla Marina di Porto Maurizio. Queste note porteranno entusiasmo e allegria, respiratesi durante la quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival.

Il motto della serata? Seguite le note e troverete i palchi!