Il rhythm and blues & soul nizzardo degli “Zembla” sbarca alla Talpa

Zembla è il nome di Tarzan in francese e questi 5 ragazzi cresciuti di Nizza lo hanno scelto per un progetto che avavano sin da bambini, quando stavano in fissa con il soul irresistibile sulla scia di Wilson Pickett, Tom Jones, Joe Tex e James Brown.

Un gruppo, nato dalla fusione di elementi della scena Nizzarda degli anni Sessanta, Lontano dal neo-soul di moda, per nulla scolastici, gli Zemblas sono intensi e pieni, sempre in equilibrio tra il Il rhythm and blues e il soul.

Il loro album Better Call Soul! mixato e masterizzato da Jim Diamond (Dirtbombs, White Stripes, ecc) è uscito per Fascination Records.

A tenergli compagnia sul palco Carpet Twins & Damaged Goods Nuovo supergruppo imperiese. E dj set a cura del giovane Puglia