“Il Manipolo della musica” approda ad Arma di Taggia per una serata omaggio all’indimenticabile Lucio Battisti

Taggia. “Il Manipolo della musica”, associazione culturale di Savona, che promuove la musica dal vivo nelle sue varie forme e il musical, approda ad Arma di Taggia, più precisamente allo stabilimento Lido Idelmery, per una serata gratuita in omaggio all’indimenticabile Lucio Battisti.

“Conosci Me” titolo di una delle più celebri canzoni del cantautore laziale, è anche il titolo dello spettacolo che andrà in scena a 20 anni dalla sua scomparsa. Interpreti e musicisti saranno:

Dario B. Caruso e Marco Pizzorno (chitarra e voce)

Leo Saracino (percussioni)

Dino Cerruti (basso)

Martina Biale, Giulia Masio, Elena Scasso, Kelly Schröter, Valerio Giardini, Andrea Marenco,

Simone Reburdo (voci recitanti e cori)

La messa in scena avrà come filo conduttore 20 canzoni di Battisti e ripercorreranno la sua vita, dall’incontro con Mogol ai grandi successi, il tutto intervallato da spezzoni teatrali presi dalle sue interviste e dichiarazioni per delineare l’uomo dietro al cantante. Un percorso affascinante ancor più perché le voci narranti saranno ragazzi under 30, figli di un epoca lontana a Lucio, ma che interpretano con passione la vita di uno dei cantautori più innovativi

e influenti che la musica italiana abbia mai avuto.

Appuntamento il 2 luglio alle 21.15 presso lo Stabilimento Lido Idelmery di Arma di Taggia, via Lungomare Levante 102/B per una serata gratuita.