Il compositore italiano Erika Zoi arriva a Sanremo

Sanremo. Erika Zoi compositore e direttore d’orchestra italiano, sabato 8 febbraio, sarà presente nella città dei fiori.

Erika Zoi è tra i più importanti compositori ed esponente del mondo femminile nella musica classica e pop. Il suo talento musicale prezioso a 360° nel mondo della musica, scrive musica classica e pop. La sua “Supplica del mondo”, uscita a Natale, sta avendo un entusiasmante successo di pubblico e critica.

Brano pop, cantato da Maria Pia Capuana, dal carattere “mistico” e “religioso” allo stesso tempo, testo della stessa Zoi, parole supplicanti degli uomini per i mali che loro stessi creano, a volte inconsapevoli. Questa canzone è un grido di speranza, una supplica per la salvezza di tutta l’umanità che il compositore Erika Zoi ha espresso in musica, con questa musica così profondamente toccante e quasi “di un altro mondo” per il “nostro mondo”.

Il brano è una preghiera, una supplica, che il mondo implora alla figura femminile più alta per eccellenza, Maria. Il Maestro Zoi sarà intervistata dal presentatore e speaker radiofonico Claudio Gambaro.