Il centro storico di Taggia ritorna protagonista del quinto concerto di “Appunti Sonori”

Arma di Taggia. Con il quinto Concerto di appunti sonori, previsto per mercoledì 25 luglio alle 21 ritorna protagonista il centro storico di Taggia.

Per l’occasione la formula ambientazioni storiche e concerto presenterà presso la bellissima cornice del

rione San Dalmazzo un evento che che già gli anni passati ha riscosso un eccellente successo di pubblico.

La serata sarà così articolata: alle 21 ambientazioni in costume d’epoca a cura del rione San Dalmazzo presso la piazzetta dell’ex oratorio di Santa Teresa vicino a Porta Barbarasa dove il rione metterà in scena una storia tipica anche in costumi nobiliari, che racconterà a tutti i convenuti un momento di vita quotidiana del passato di Taggia.

Alle 21: 15 sì proseguirà con il prestigioso concerto tenuto da due famosi chitarristi provenienti dal

Messico Hugo Acosta e Winy Kellner che si alterneranno sulla scena. Il programma scelto dei due artisti internazionali prevede due momenti principali con brani alternati di musica della tradizione classica chitarristica e alcuni brani dello stesso Kellner composti per chitarra.

I due concertisti, d cui segue il prestigioso curriculum, sono in questo momento in tournée Europea e ha

scelto di partecipare anche a Taggia proprio per la eccezionale formula con cui il concerto viene anticipato

da ambientazioni storiche. Ricordiamo che l’evento è completamente gratuito e che il centro culturale tabiese a stretto una collaborazione coi ristoranti della zona al fine di permettere al pubblico di ristorarsi a prezzi contenuti Hugo Acosta Martín del Campo (spagnolo).

Hugo Acosta è un musicista originario della città di Guadalajara, Jalisco, in Messico. Si è esibito come

solista in sedi importanti come il Teatro Degollado, Roto Teatro in Germania e in festival internazionali di

chitarra in Portogallo, Spagna, Canada, Colombia, Stati Uniti e Messico. Ha registrato i cd “Lagos”. Ha pubblicato le partiture “Six Songs” di Antonio Gomezanda e presto “Seven Dances” di Apolonio Moreno. Ha ricevuto il “riconoscimento e incoraggiamento a studenti meritevoli presso l’Università di Guadalajara”, il premio “My City” nella categoria “merito artistico” assegnato dal governo municipale di Lagos de Moreno. Fellow del Fondo Nazionale per la Cultura e le Arti (FONCA) nel 2006, il Consiglio di Stato per la Cultura e le Arti di Jalisco (CECA) nel 2012 e programma di stimolo per la creazione e lo sviluppo artistico (PECDA) nel 2015 e 2017.

E’ fondatore e presidente della Cultural Sonata A.C., dedicato a organizzare Festivals concertistici di musica classica e del Festival Internazionale di Chitarra Classica a Lagos. L’A.C. lo ha chiamatoin qualità di “Proyecta Producción” e “Industrias Creativas”. È direttore della scuola di musica “Sonatina Musikhaus”. Insegna presso il Centro Universitario di Lagos dell’Università di Guadalajara, oltre ad essere coordinatore dei laboratori artistici e conduttore del programma radiofonico di musica classica “Radio Sonata”.

Winy Kellner

“… un artista dalla doppia virtù: interprete e compositore”. Questo è ciò che descrive il Museo iconografico di Don Chisciotte a Guanajuato, in Messico, gennaio 2011. Le sue prime opere pubblicate da case tedesche includono pezzi per fisarmonica, flauto traverso, flauto (© R. Jung), ha pubblicato musica per chitarra (© Hänssler Classic e © Margaux-AMA Verlag), così come musica da camera per varie ensemble. Attualmente pubblica esclusivamente con Margaux-AMA Verlag in Germania. Importanti artisti, orchestre ed ensemble hanno tenuto a battesimo le loro opere con registrazioni, presentazioni ed eventi rilevanti, che rafforzano la sua carriera di musicista e compositore.

La sua musica riflette un romanticismo multiforme, in cui da un lato, le radici del folclore messicano sono visti in contrasto con le rigide strutture della musica formale e d’altra parte incorre nella convergenza di stili per sviluppare la propria lingua come una proposta di contesto originale e con un discorso solido.

Attualmente risiede nella città di Guadalajara, in Messico e lavora presso l’Accademia di Chitarra presso

l’Università di Colima. Winfried Kellner ha concertato come solista, con ensemble e orchestre, come un insegnante per corsi di perfezionamento ed in giuria in importanti concorsi, festival e stagioni concertistiche in Germania, Canada, Spagna, Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo e Messico.

“… il suo suono ricco e caldo ha catturato l’attenzione di tutti”. – ACADIA Classical Guitar Festival, Canada

2005

“… Non solo lui affascinato dalla perfezione commovente, ma anche per la sua splendente musicalità

interpretativa”. – REINISCHE POST, Germania 2011