Il calendario degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Con il Rovere d’Oro e la Festa dei Rebatta Buse, dopo il M&T Festival e la Festa Europea della Musica con la Notte Oro, l’estate di San Bartolomeo al Mare cala gli assi, in attesa degli eventi di agosto.

Il Concorso internazionale di esecuzione strumentale Premio Rovere d’Oro si svolge da oggi a domenica, da venerdì a sabato c’è la grande Festa per beneficenza dei Rebatta, mercoledì la Festa di Chiappa, giovedì l’animazione con Dj Tex e la Festa di Sant’Anna “Musica e parole tra i caruggi” in Borgata Poiolo, sabato il Cartoon Show. Shopping d’estate domenica in Via Europa, Via Ischia e Via della Repubblica.

Programma

Martedì 24 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Floraleda Sacchi – Arpa

Piazza Rovere

Mercoledì 25 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Stefano Maffizzoni – flauto

Leonardo Zunica – pianoforte

Piazza Rovere

Mercoledì 25 luglio – ore 21.00

Festa di Chiappa

Piazza Sottana – Località Chiappa

Giovedì 26 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Carlos Gonzales – liutaio

Eudoro Grade – chitarra

Piazza Rovere

Giovedì 26 luglio – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 26 luglio – ore 18.00

Festa di Sant’Anna “Musica e parole tra i caruggi”.

Borgata Poiolo

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio a partire dalle ore 19.00

Sagra dei Rebattabuse

Piazzale Olimpia, area manifestazioni

Venerdì 27 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Elisa Scudeller – violino

Piazza Rovere

Sabato 28 luglio – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 28 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – David Fons – viola

Kei Hichiko – pianoforte

Piazza Rovere

Domenica 29 luglio – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Domenica 29 Luglio – ore 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – finale concorso internazionale Rovere d’Oro

Piazza Rovere

EVENTI della SETTIMANA SUCCESSIVA

Martedì 31 luglio – ore 21.30

Balliamoci l’Estate con Gianni Rossi

Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 1 agosto – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Da venerdì 3 a Domenica 5 Agosto 2017 – tutto il giorno

Sagra delle costine alla brace

Area Manifestazioni – Piazzale Olimpia

Giovedì 2 agosto – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 2 Agosto – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo- Open Day alla Mansio Romana

Scuole Elementari

Venerdì 3 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Iguazù Trio e Paola Folli

Piazza Rovere

Venerdì 3 agosto – ore 21.30

Miletz Show

Anfiteatro

Sabato 4 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Timeline

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Trace Elements

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

ATTIVITA’ STABILI

ANIMAZIONE ESTIVA: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

BABY DANCE: luglio e agosto

Tutti i lunedì di luglio – ore 21.00/22.00

Tutti i martedì di agosto – ore 21.00/22.00

Anfiteatro

GINNASTICA DEL RISVEGLIO: dal 25 giugno al 31 agosto.

Dal lunedì al venerdì – ore 9.00/10.00

Largo Scofferi

ZUMBA: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – ore 10.00/11.00

Piazza Torre Santa Maria

SHOPPING SOTTO LE STELLE: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – ore 16.00/24.00 Lungomare delle Nazioni.