Il 5 agosto a San Romolo torna la quarta edizione del Festival dei boschi

Sanremo. Il prossimo 5 agosto a San Romolo avrà luogo la quarta edizione del Festival dei Boschi, una manifestazione culturale e ludica, ecologica e con proposte per tutte le età e per tutti i gusti, all’interno del Calendario Manifestazioni del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni.

Quest’anno si caratterizza più che negli altri anni per l’opportunità che offre la giornata di esplorare in modo diretto il territorio: è possibile scegliere tra quattro escursioni. Alla tradizionale San Romolo – Monte Caggio – Sanremo particolarmente adatta per le famiglie con bambini dai 6 anni in su, ci sono le novità, che sono la Sanremo – San Romolo, la San Romolo – Perinaldo e la Bajardo – San Romolo. Per la Sanremo – San Romolo la partenza è da piazza Colombo alle h. 9.00; per la Bajardo – San Romolo la partenza è dal Prato di San Romolo, segue trasferimento dei partecipanti con navette a Bajardo e arrivo dell’escursione nuovamente al Prato a piedi; viceversa, chi parteciperà alla San Romolo – Perinaldo partirà a piedi dal Prato e al termine dell’escursione ci saranno le navette per fare rientrare il gruppo al Prato in tempo per godersi molte altre attività nel pomeriggio. Il gruppo delle guide è formato da Rudy Valfiorito, Valentina Borgna, Angela Rossignoli e Antonella Piccone. Tutta la manifestazione è segnalata alla locale sezione dei Carabinieri Forestali per la sicurezza di tutti e tutte i partecipanti.

Quest’anno, poi, si scruterà il cielo, ad occhio nudo e con il telescopio, di giorno anziché di notte come negli anni scorsi a partire dalle 11.30 e si vengono proposti diversi giochi con il Sole, grazie al proseguo della collaborazione con l’Associazione “Stellaria” di Perinaldo. Nel pomeriggio laboratorio di scoperta delle erbe locali medicinali e alimentari … Ancora parte dell’esplorazione fisica del territorio viene come gli scorsi anni dall’Associazione “Riviera dei Fiori Outdoors” con le sue guide professioniste in bici: per la parte centrale della mattina e prima parte del pomeriggio saranno a disposizione (a nolo) sul Prato biciclette da strada e mountain bike per brevi giri fuoripista con le guide.

A completare l’immersione nel nostro territorio lo storico Forno Puppo sarà aperto per il Festival e chi lo vorrà potrà partecipare al laboratorio di fabbricazione casalinga di tagliatelle con le ortiche alle ore 10.30 e alle ore 14.30. Nel pomeriggio al Forno tornerà la Compagnia stabile “Città di Sanremo” con un intrattenimento sulle erbe spontanee del nostro entroterra.

Una volta sul Prato, la musica folkorica è la regina della festa. Un gruppo sempre più affiatato di musicisti locali (Carlo Ormea, Paolo Lizzadro, Fabio Berto ed Emmanuel Biamonti), già ospiti in precedenti edizioni del Festival, animeranno la giornata. Si suoneranno musica occitana, celtica e mediterranea e alle 11.00 e alle 15.30 ci saranno momenti specifici per chi vuole imparare i passi base di alcune danze legate a questo tipo di musiche. Sarà con noi la maestra di danze irlandesi Chiara Peirone di Imperia e il grande gruppo “Balbosco” con l’animazione di Cristina Maselli. Come lo scorso anno, per chi vuole ascoltare il proprio corpo non deve perdere l’occasione del laboratorio con l’attore e mimo Vito Morano in due sessioni, quella del mattino alle h. 11.00 e quella del pomeriggio alle h. 16.00.

Tutti possono, poi, creare qualcosa di collettivo o insieme ad altri partecipanti nei diversi laboratori artistico – manuali: al mattino alle 11.00 macramé e pittura con le terre, rispettivamente con Rossella Piccinelli e Valeria Malaspina; al pomeriggio alle 14.30 pittura su tessuto con Tiziana Pavone, mandala di lana con Marilena Pastorelli, alle 15.30 intrecci con fibre vegetali con Pino Rocca.

I laboratori della lana e degli intrecci vegetali sono aperti anche ai bambini e ai ragazzi, ma il Festival propone attività specifiche per diverse fasce d’età: per i più piccoli/e dai 3 ai 6 anni mandala naturali alle 10.00 e alle 11.30 e girotondi e danze alle 14.30; per i bambini/e dai 7 agli 11 anni giochi teatrali in cerchio alle 14.30, mandala vegetali alle 15.30; per i ragazzi/e dai 12 ai 14 anni la martial – art al mattino alle 11.00 e la pittura aborigena alle 15.30. Per tutti i ragazzi dagli 8 anni in su è possibile arrampicarsi sugli alberi in sicurezza con le guide di “Riviera Outdoors” dalle 16.00 in poi. I laboratori per bambini e ragazze sono animati da un consolidato gruppo di educatori/trici popolari Isabella Valenzano, Clara Gismondi, Monica Di Rocco, Isabella Biscaglia insieme con Melania Mauro e il gruppo dell’Associazione “Steineriana” di Vallebona.

Anche quest’anno, sempre apprezzatissimo, sarà presente Daniel Delministro, nella veste di Cantastorie del Festival: le sue performance su storie di piante, sassi, terre e cielo saranno alle ore 14.00, 16.00 e 17.30 … assolutamente da non perdere per commuoversi e muoversi verso un mondo più accogliente.

Concluderà la festa un momento di danza che ci si augura più collettiva possibile dalle ore 18.00 e la cerimonia che chiamiamo del “Palo del Festival dei Boschi” … una sorpresa che include il “gomitolo solidale” e altro … vi abbiamo raccontato tanto … lasciamo in aperto questa sorpresa conclusiva. Vi aspettiamo numerosi e numerose …

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di “Popoli in Arte” e su quella dell’evento “Festival dei Boschi 2018”. Importantissimo prenotare le escursioni in tempo perché i posti sono limitati così come il laboratorio delle tagliatelle. Il contributo richiesto è di €5,00 a persona e €10,00 a famiglia e dà l’accesso a tutte le attività della giornata. Per le scuole estive del territorio che prenotano entro il 30 luglio per gruppi di almeno 20 bambini/e €2,00 a persona.