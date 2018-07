Il 3 agosto tornano gli appuntamenti…con le meraviglie di Cervo

Cervo. Venerdì 3 agosto alle 18 tornano gli appuntamenti… con le meraviglie di Cervo. L’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Culturale A.R.C.A. propone una nuova passeggiata culturale alla scoperta dei molti tesori storico-artistici racchiusi nel borgo.

Cervo che aderisce alla campagna di promozione territoriale della Regione Liguria per l’estate 2018 “Liguria sopra le righe”, dove ogni comune è attraversato da percorsi colorati per scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e aneddoti del territorio ligure, propone una visita che interseca i tre diversi itinerari, rosso per l’arte, blu per le curiosità e giallo per i bambini proposti dall’iniziativa regionale.

I partecipanti, turisti e semplici curiosi saranno accompagnati, attraverso i carrugi che dal mare conducono alla sommità del Borgo, alla scoperta della Cervo più nascosta e segreta. La visita inizierà con il settecentesco Palazzo Viale, una vera e propria galleria d’arte realizzata da Francesco Carrega e generalmente chiuso al pubblico e proseguirà con il cinquecentesco Bastione di Mezzodì, il baluardo cervese contro i pericoli che arrivavano dal mare… i pirati turco-barbareschi!

Il medioevale Oratorio di Santa Caterina che conserva al suo interno una pregevole collezione di icone sacre (1600-1900) e la pittoresca Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, tra i più rilevanti esempi di stile Barocco in Liguria, il cui sagrato ospita nei mesi di luglio e agosto il Festival Internazionale di Musica da Camera rappresentano le successive tappe del percorso.

L’itinerario didattico si concluderà con l’arrivo all’antico Castello dei Clavesana, ora Polo Culturale che ospita al suo interno la mostra permanente “Donne di Liguria. Un secolo di storia (1850-1950)” e il Museo Etnografico del ponente Ligure “F. Ferrero”.

La visita a cura dagli operatori culturali della Cooperativa culturale A.R.C.A. verrà ripetuta nei mesi a seguire, sono infatti previsti i seguenti Appuntamenti… con le meraviglie di Cervo: venerdì 7 settembre ore 17 e venerdì 5 ottobre ore 17.

Per tutti gli appuntamenti, che sono gratuiti, il ritrovo è ai piedi del Borgo, vicino alla fermata dell’autobus RT sulla via Aurelia.

Per informazioni: Polo Culturale Castello dei Clavesana, P.zza S. Caterina 2, 18010 Cervo (IM), Tel.0183.406462 int.3; 3386115007, infocervo@cervo.com