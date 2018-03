Il 25 marzo a Ventimiglia un pomeriggio dedicato al sole

Ventimiglia. A pochi giorni dall’equinozio di primavera a Ventimiglia un pomeriggio dedicato alla nostra stella, con osservazioni ai telescopi, spettacoli al planetario digitale e animazioni.

Il 25 Marzo dalle 16:30 alle 19 l’associazione Stellaria vi aspetta sulla splendida terrazza del Forte dell’Annunziata con tante attività adatte a grandi e piccini, protagonista assoluto sarà il sole. Il sole è la stella più vicina a noi e l’unica che ci permette di osservare in modo diretto le sue caratteristiche. Ai partecipanti verranno forniti gli occhiali con filtro solare per ammirarlo in tutta sicurezza mentre grazie a due telescopi muniti di appositi filtri, sarà possibile osservarlo da vicino.

Il programma prevede:

– Osservazione del sole ai telescopi e a occhio nudo (protetti da appositi filtri)

– Il sole, passato, presente e futuro. Pannelli illustrativi sulla nostra stella.

– Spettacolo al planetario digitale “Il sole dallo spazio” (ogni 20 minuti, posti disponibili fino ad esaurimento – max 16 persone turno). Età consigliata dai 6 anni.

L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Ventimiglia, la partecipazione è libera.

In caso di gruppi numerosi è gradita la comunicazione su WhatsApp al 348 5520 554.