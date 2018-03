Il 25 marzo a Seborga in programma il 1° Festival Cinofilo

Seborga. Domenica 25 marzo nell’area sportiva si svolgerà dalle 9 alle 17,30 il 1° Festival Cinofilo Seborga, evento per cani di razza e meticci, sarà un intrattenimento per grandi e piccini per mettere alla prova il proprio amico a 4 zampe.

Durante il Festival verrà presentata la crema polpastrelli alla lavanda della linea “Vet” della SanPietroLAb di Diano San Pietro che sta collaborando al progetto Lavanda Riviera dei Fiori, il Festival è anche solidarietà infatti l’evento promuoverà e appoggerà il canile di Ventimiglia. Porta il tuo cane all’evento ti divertirai ed aiuterai i cani del canile di Ventimiglia. Per tutte le informazioni: mail turismoseborga@gmail.com.