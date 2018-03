Il 24 marzo Pontedassio parteciperà alla “Earth hour” organizzata dal WWF

Pontedassio. Il 24 marzo il comune di Pontedassio parteciperà all’edizione 2018 di “Earth hour” , (l’ora della terra), mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici.

In ogni città del mondo che parteciperà si spegneranno per un’ora, dalle 20,30 alle 21,30, le luci di un luogo o un monumento in modo simbolico, con una comune volontà di dare al modo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. E’ la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza.

A Pontedassio si spegneranno le luci di Piazza Vittorio Emanuele II. Insieme si accenderanno dei lumini sulla piazza per formare una grande scritta S.O.S. e a seguire sarà proiettato nella sede della ProLoco un video sui cambiamenti climatici. Siete tutti invitati a partecipare numerosi: il futuro delle nuove generazioni è nelle nostre mani.