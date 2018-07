Veentimiglia, il 21 luglio torna la fortunata rassegna letteraria “Non solo spiaggia”

Ventimiglia. Comincia sabato prossimo 21 luglio a Grimaldi, organizzata dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, la fortunata rassegna letteraria “Non solo spiaggia” giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione.

Il primo ospite sarà Mirko Ferretti, già centrocampista del Torino ed allenatore di tante squadre di calcio, il quale, intervistato dal giornalista sportivo Graziano Consiglieri, parlerà della propria biografia “Una vita da secondo”. Una vita molto ricca, dedicata al calcio e all’impegno politico. Il 28 luglio, sarà la volta di Isabella Garavagno, autrice dello splendido romanzo “Vite accanto”, un affresco molto piemontese in cui le vicende personali si incrociano con quelle della storia del Novecento.

Le due iniziative di agosto approfondiranno il fenomeno migratorio cui assistiamo in questi mesi: Monica Di Rocco, il 4, affiancata da specialisti del settore, presenterà il proprio libro “Arteterapia. Un viaggio creativo con i migranti” che pone al centro dell’attenzione il problema poco noto dei traumi mentali generati da questo tipo di emigrazione. Sabato 11, conclude Enzo Barnabà, il curatore della rassegna, con “Il viaggio di Cunégonde”, un romanzo picaresco ispirato da una storia vera, che dà voce a una migrante proveniente dalla Costa d’Avorio.

I quattro incontri, che vedranno come protagonisti autori che abitano o hanno la seconda casa a Grimaldi o alla Mortola, sono a ingresso libero e si svolgono alle 18 presso la sede della SOMS, sospesa sul mare, in via della Pace a Grimaldi Superiore. Segue rinfresco. Approfondimenti nella pagina Facebook della SOMS. Il 28 luglio alle 20,30, si terrà la tradizionale cena a base di cozze (prenotare al 3200299962).