Il 21 luglio escursione didattica in bicicletta da Ventimiglia a Dolceacqua

Ventimiglia. Sabato 21 luglio, alle 16.30, il museo civico archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il punto informativo via Iulia Augusta organizzano un’escursione didattica in bicicletta da Ventimiglia a Dolceacqua in occasione della recentissima inaugurazione del nuovo percorso ciclo-pedonale “Ciclovia Pelagos” con passerella sul torrente Nervia che collega la zona dove sorgeva l’antico municipium romano con il percorso della ciclabile che conduce fino al borgo dei Doria.

La pedalata permetterà di scoprire in modo diverso le connessioni che fin dall’epoca preromana hanno collegato la costa col proprio entroterra, l’oppidum ligure, la città romana e il suo acquedotto, Camporosso e poi Dolceacqua, entità strettamente connesse fin dalle epoche più remote che oggi tornano a costituire un volano per il turismo.

Appuntamento alle 16.30 di fronte al teatro romano. A disposizione dei partecipanti vi sarà il parcheggio in via Marco Emilio Basso (di fronte all’ex Italgas).

Programma:

alle 16:30 Ritrovo dei partecipanti in bicicletta davanti al teatro romano di Albintimilium (Nervia) e partenza verso l’imbocco della nuova ciclabile su via Marco Emilio Basso, sosta sulla nuova passerella sul torrente Nervia, proseguo sulla ciclabile di Camporosso, sosta nel centro del paese, alla chiesa di Sant’Andrea e poi a Dolceacqua; rientro previsto per le ore 19.30. (Parcheggio gratuito a disposizione dei partecipanti in via Marco Emilio Basso, di fronte all’ex impianto Italgas).

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, 0184 351181, museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it.