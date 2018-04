Il 20 aprile Daniele La Corte all’istituto Ruffini di Pieve di Teco

Pieve di Teco. Rispettato anche quest’anno un appuntamento ormai tradizionale per la sede di Pieve di Teco del “Ruffini “: venerdì prossimo gli studenti ed i docenti dell’istituto celebreranno il 73* anniversario della liberazione dialogando con Daniele La Corte, noto giornalista e scrittore che tanto si è occupato di storie di resistenza al nazifascismo, convinti che la conoscenza storica sia fondamentale per la formazione di una coscienza pienamente democratica.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione e di approfondimento della nostra storia recente, che i ragazzi possono apprendere non solo attraverso i libri, ma anche grazie alle opportunità che la scuola fornisce e crea per loro. L’I.I.S G. Ruffini di Pieve di Teco, è a questo proposito molto presente sul territorio locale, molto attento e partecipe. I docenti creano per i ragazzi un ambiente accogliente e stimolante e gli studenti, dal canto loro, rispondono con entusiasmo e motivazione, come è accaduto pochi mesi fa, durante l’incontro con lo scrittore Fabio Genovesi.

Ed ecco una nuova opportunità, grazie agli spunti che Daniele La Corte saprà offrire ai ragazzi, opportunità che lascerà sicuramente in ognuno di essi la consapevolezza di quanto sia importante conoscere e ricordare un momento fondamentale della nostra storia, qual è la Festa della Liberazione.