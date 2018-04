Il 14 aprile undicesimo incontro di Cervo in Blu…d’inchiostro, ospite Pierfranco Quaglieni

Cervo. Un’Italia civile che va riscoperta, osservata, valorizzata, per il futuro e per i giovani. Ecco allora tante figure che si muovono nelle pagine del libro, ognuna con la sua storia, ognuna con il suo personale “romanzo” di vita, catturate con sguardo lucido e obiettivo. E, sempre, con qualche spunto da cogliere.

Sabato 14 aprile alle 17 nell’oratorio di Santa Caterina di Cervo, Pierfranco Quaglieni, direttore generale del centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”, presenta la nuova edizione di Figure dell’Italia Civile, Edizioni Golem, ritratti di personaggi illustri della cultura e della politica italiana del Novecento, da Luigi Einaudi a Federico Chabod, da Norberto Bobbio a Primo Levi, da Carlo Azeglio Ciampi a Mario Soldati e Mario Pannunzio: maestri ispiratori di Quaglieni, che lui, in molti casi, ha conosciuto e frequentato personalmente.

I grandi protagonisti che hanno scritto la storia del “Bel Paese”.

Giornalista, saggista e docente di storia contemporanea, quaglieni è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica ed è stato insignito della Medaglia d’oro di Prima Classe di Benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. Dialoga con l’autore Giorgio Durante, docente al liceo scientifico ‘Vieusseux’ di Imperia, insieme ad alcuni studenti.

Interventi musicali a cura di Valeria e Milana Zinatullina (violino) allieve presso la scuola di musica città di Sanremo, sotto la guida del Maestro Fabrizio Ragazzi.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) (Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia) e l’autorizzazione come corso di formazione docenti per gli insegnanti di ogni ordine e grado di tutta la regione. E’ stato inserito inoltre, dall’ istituto Ruffini, sul sito ufficiale della formazione S.O.F.I.A.

Allestimento floreale a cura del vivaio Fratelli Arimondo, ingresso libero.

La rassegna è ideata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile e promossa dall’associazione culturale cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura e istruzione del comune di Cervo (delegato all’istruzione Annina Elena) e della provincia di Imperia; con l’intento, per di più, di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del meraviglioso borgo del golfo dianese.