Il 12 agosto a Bussana ritorna la “Mandià” per bere e mangiare in compagnia

Sanremo. Domenica 12 agosto in piazza Chiappe a Bussana ritorna la “Mandià”.

Cos’è la Mandià? E’ un pezzo di stoffa che veniva annodato ai quattro lati a formare un fagotto nel quale si potevano mettere e trasportare cose, principalmente alimentari ma non solo.

Il termine evoca epoche ormai trascorse: con la mandià si tornava alla sera dalla campagna e si portava a casa la frutta e/o la verdura che sarebbero servite per la cena o che, a volte, sarebbero state barattate con altri prodotti di familiari ed amici.

E’ il ricordo di un periodo più povero, ma probabilmente più solidale in cui si condividevano le cose che si possedevano con amici e conoscenti.

Proprio per non dimenticare questo modo di vivere da sei anni a Bussana si svolge questo evento: ognuno porta qualcosa (da mangiare o da bere) sul prato di Bussana e lo condivide con amici e conoscenti.

Invitiamo quindi tutti, Bussanelli e non, a partecipare a questa serata domenica alle ore 20 portando qualcosa da bere o da mangiare in compagnia.

A tutti i partecipanti sarà offerto un bicchiere di vermentino, un piatto di “cundiun” ed un pezzo di “sardenaira”.