I Templari a Ventimiglia: cena di gala benefica a Latte

Ventimiglia. Sono ormai trascorsi molti secoli dal lontano 1128, anno in cui il Concilio di Troyes approvò la costituzione dell’ordine Templare, Pauperes commilitonis Christi templique Salomonis ovvero Poveri compagni d’armi di Cristo e del Tempio di Salomone; nel 1307, venerdì 13 ottobre il re di Francia Filippo il Bello ordinò la loro

cattura, molti furono imprigionati ed altri arsi vivi; eppure, nonostante il loro discioglimento e la conseguente persecuzione, dopo la bolla papale di Clemente V, i Templari non sono scomparsi, il loro ricordo è ancora vivo e la loro storia appassiona sempre più.

Benché l’Ordine dei Monaci Templari sia scomparso, in verità sospeso e non soppresso, ancor oggi esistono uomini di buona volontà e di fede che vogliono seguire i dettami, le orme dei nobili cavalieri dal bianco mantello decorato da una grande, vermiglia croce pattata. Ventimiglia e il territorio intemelio con Seborga hanno visto la presenza dei

Templari, approfonditi studi sono stati condotti da don Nino Allaria Olivieri. Tracce storiche sono ben documentate e anche i loro siti, le “mansio” la casa torre “la spina” in zona Ville, il sito del Cioussu in zona Oliveto, vicino alla chiesa di san Michele con i monaci benedettini, le “grange” di santa Maria di Varaje, Collabassa, Olivetta, Sospello, il Castrum Sepulchri (Seborga).

Ma, presumibilmente, l’unica chiesa dei monaci templari in Ventimiglia, sorgeva ove ora si erge san Francesco: era una chiesa più piccola, con l’asse maggiore perpendicolare a quello dell’odierna costruzione, non si sa che fattezze avesse, il portale d’ingresso affacciava sull’attuale via Garibaldi, i lapidei resti si possono ben vedere ancor oggi. E, il primo Dicembre dalle ore 14.30, i novelli Templari si riuniranno per partecipare al Capitolo Ecumenico Generale del Gran Priorato Magistrale del Principato di Monaco “Ordre du Temple de Jerusalem” che avrà luogo, appunto, nell’antica (ex) chiesa di san Francesco ora Centro Culturale (g.c.).

Gli scopi dell’Ordine sono i seguenti: le opere umanitarie e filantropiche caritative, la diffusione della conoscenza dell’Ordine, la creazione di un’azione coordinata in favore della fratellanza universale e delle persone, favorire la comunicazione tra i cristiani nel mondo, accrescere le conoscenze tra i membri dell’Ordine.

L’Ordine del Tempio è un Ordine Ecumenico che è rappresentato in 70 paesi del mondo ed è autorizzato dalla Monarchia Regnante di Monaco, dalla Chiesa Anglicana ed è iscritto all’ECOSOC dell’ONU n°646768. L’ordine del giorno della tenuta del Capitolo prevede l’investitura dei nuovi Eques del Tempio ritenuti degni dal Gran Consiglio dell’Ordine, la donazione/quota di iscrizione che verrà devoluta per la distribuzione di pasti caldi per i poveri e alla Pubblica Assistenza di Ventimiglia. Familiari ed amici, autorità, rappresentanti delle Istituzioni, delegazioni di gruppi templari ed ordini cavallereschi, sono invitati a partecipare al Capitolo Ecumenico e saranno i benvenuti.

Alle 21.30 cena di gala benefica nelle sale dell’Hotel Villa Eva Beach a Latte di Ventimiglia.