I quadri di Andrea Pisano in mostra a Imperia

Imperia. Dopo un decennio di riflessione, di passaggi artistici fuori dai nostri confini, ritorna ad esporre le nuove tele nella sua Imperia Andrea Pisano, in una mostra unica nel suo genere intitolata “L’emozione del gesto” in cui lo spontaneo astrattismo si rivela in piena luce, manifesto di una scrupolosa, raggiunta maturità artistica.

La mostra è curata da Alfonso Sista, storico dell’arte, e sarà allestita nella Sala Mostre della Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia in piazza De Amicis 7 ad Imperia dal 28 marzo (giorno della inaugurazione alle 17) al 6 aprile.

Le opere di Pisano fanno parte di qualificate collezioni pubbliche e private in Italia, Galles, Unione Sovietica, Australia e nella vicina Costa Azzurra.