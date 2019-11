I funghi in mostra a Bellissimi di Dolcedo

Dolcedo. Domenica 3 novembre dalle ore 15,30 nel salone denominato “Casinò” a Bellissimi – Incontro Micologico con esposizione di funghi freschi autunnali e relazione interattiva con i micologi del “Gruppo Micologico Imperiese” (Francesca Barisone, Mario Martini e Franco Pignone)

Inoltre: “I funghi nella tradizione – nomi dialettali, curiosità e ricette popolari” a cura di Natalino Trincheri – L’Associazione Amici di Bellissimi tra le sue molteplici iniziative è lieta di accogliere il Gruppo Micologico Imperiese per questa iniziativa che vede la possibilità da parte del pubblico di porre domande sui funghi che crescono in questo periodo, argomento che appassiona tanti amanti del bosco e della buona cucina.

Perché, come scritto sulla locandina, è bene conoscere per gustare in sicurezza e per rispettare il bosco e il mondo.