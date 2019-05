I “Flashback” al centro anziani Carpe Diem di Imperia

Imperia. In occasione della giornata dedicata alla Festa della Mamma il gruppo musicale imperiese dei Flashback domenica 12 maggio allieterà il pomeriggio in musica al centro anziani “Carpe Diem” sito a Imperia in Via Argine Destro.

La musica abbraccia il vasto periodo di produzione che va dagli anni Sessanta agli anni Settanta. Il gruppo musicale, capitanato dal cantante Paolo Gambi vede alla batteria Enzo Callari, al basso Davide Brondo, alle chitarre Riccardo Scilletta e Federico Belfiore e alla tastiera Mauro Bracco. La partecipazione al pomeriggio musicale è libera.