Gli appuntamenti natalizi con i cori della diocesi di Albenga-Imperia

Imperia. La sezione “Musica per la Liturgia” dell’ufficio liturgico diocesano presenta alcuni incontri musicali in Diocesi, occasione di scambio degli auguri natalizi, condivisione, confronto e arricchimento vicendevole. Sabato 22 dicembre alle 21 la basilica Concattedrale di Porto Maurizio ospiterà il primo appuntamento con alcuni cori della diocesi.

Protagonisti saranno la Schola Cantorum Diocesana ” Exsultate Justi” ( diretta e fondata da don Silvano Dematteis), il Coro ” ConClaudia” di Imperia diretto da Margherita Davico, il gruppo vicariale di Pieve di Teco “TeatroInsieme” diretto da Valeria Lorenzi e il gruppo corale “West Arroscia Valley”.

Gli organisti Roberto Grasso e Tiziana Zunino (entrambi diplomati, attivi a livello diocesano nella Chiesa Cattedrale, Concattedrale e nelle varie realtà parrocchiali) si esibiranno con brani per organo solo e accompagnando i vari sodalizi. Verranno presentati brani della tradizione natalizia, sacri e religiosi, brani inediti e anche un brano natalizio in dialetto ligure.

La Schola Cantorum Diocesana Exsultata Justi, operante in tutta la Diocesi e con sede ad Imperia, nata all’interno dell’ attività dell’ufficio diocesano parteciperà anche al Concerto mercoledì 26 dicembre alle 15.30 presso la Parrocchia di Castelvecchio in Imperia con brani della tradizione natalizia. La Schola Cantorum Diocesana sarà anche in Concattedrale a Imperia Porto Maurizio per dare il suo contributo alle celebrazioni del nostro Vescovo.

Sabato 5 gennaio alle 21 sarà la volta della chiesa parrocchiale di San Antonio abate in Diano Marina ( Im) per un altro momento musicale con altri cori della diocesi. “Le festività natalizie, grazie alla profondità della musica – spiega Silvano Dematteis responsabile diocesano – acquistano un tono decisamente unico“.