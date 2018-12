Gli antichi mestieri animano il Natale del borgo di Isolabona

Isolabona. Il 24 e 26 dicembre e 5 gennaio l’appuntamento è in Valle Nervia per un Natale diverso dal solito.

Per la diciottesima volta nella sua storia, il piccolo borgo ligure di Isolabona si trasforma e torna indietro nel tempo, ai primi anni del Novecento. Tra i vicoli e le piazzette del borgo si potrà tornare a respirare un’aria unica e suggestiva, all’ombra dell’antico castello.

Come da tradizione l’illuminazione elettrica del paese viene parzialmente spenta ed in tutti i vecchi “fundi”, al chiarore delle fiaccole, rivivono gli “antichi mestieri”. Locande ed osterie, artigiani e contadini, scene di vita domestica, animali, indispensabili alla vita dell’epoca, tornano ad animare il borgo, accompagnando i viandanti in un piacevole viaggio nel tempo.

Le cantine come d’incanto si rianimeranno: gli antichi strumenti, abbandonati da tempo, torneranno a essere utilizzati da artigiani come lo scalpellino, il fabbro, il ciabattino, l’arrotino, il cestaio. Anche quest’anno sarà possibile degustare cioccolata calda, vino e vari assaggi di piatti locali e prodotti tipici, cenare nella locanda e scoprire un po’ di storia di Isolabona, interessarsi al suo patrimonio culturale e provare la grande ospitalità della gente del posto.

Particolare risalto avrà la Cubaita, dolce tipico natalizio di Isolabona che ha ottenuto la Denominazione d’Origine Comunale. Sarà poi piacevole visitare il presepe realizzato da Mario Sire che raffigura ambienti della Liguria agreste dei piccoli borghi medievali dell’entroterra ed aspettare il Natale come una volta, tutti insieme in piazza, attorno al fuoco.

Il caratteristico paese dell’entroterra apre le sue porte per qualcosa di singolare e dall’indubbio fascino. Il consiglio è quello di mettere in agenda la tre giorni a Isolabona e di approfittare dell’ospitalità dei negozi e dei ristorantini per conoscere specialità gastronomiche locali e per qualche ultimo regalo da mettere sotto l’albero o qualche specialità da inserire addirittura nel menù delle festività.

Il programma:

24 dicembre a partire dalle 22

Alle 24 Santa Messa di Natale

26 dicembre, 5 gennaio a partire dalle 14,30