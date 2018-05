Genova, anche i Buio Pesto alla Partita del Cuore con la nazionale italiana cantati

Genova. Non potevano mancare Massimo Morini e i suoi Buio Pesto alla “Partita del Cuore”, che la nazionale italiana cantanti giocherà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’evento, giunto alla sua 27° edizione, manca dal capoluogo ligure dal 2001.

La nazionale italiana cantanti

Massimo Morini milita nella rosa della nazionale italiana cantanti dal 2014, dove sta pazientemente collezionando il record di minuti consecutivi in panchina… Finalmente in campo. A Chiavari, nel 2015, ha giocato per ben 8 minuti rigorosamente senza mai toccare nemmeno una volta il pallone.

Show pre-partita

I Buio Pesto canteranno, oltre ad altri artisti, durante lo show pre-partita, che si svolgerà tra le 19.45 e le 20.30 nel campo di gioco, prima dell’inizio della diretta su Rai Uno. La lista completa degli artisti che si esibiranno sarà comunicata una settimana prima dell’evento.

Massimo Morini sta coordinando la promozione dell’evento benefico in alcuni istituti scolastici di Genova. Dal 7 al 18 maggio si terranno, nelle scuole di Genova, eventi speciali di presentazione della Partita del Cuore, che prevendono l’intervento di responsabili del Gaslini e dell’AIRC (beneficiari dell’incasso della partita) e di alcuni artisti della nazionale cantanti, che si esibiranno a margine delle presentazione: Pierdavide Carone, Tommaso dei Perturbazione, Marco Ligabue e degli unici altri due liguri presenti in squadra: Moreno e Sandro Giacobbe, oltre ovviamente alla presenza fissa dei Buio Pesto.

Sabato 12, Genova, “La Terrazza”: annuale raduno con i soci del Buio Pesto Fans Club

Domenica 13, Savona, centro commerciale “Le Officine”: concerto per “Savona in Bici”

Giovedì 17, Genova, “Porto Antico”: ospiti al concerto benefico “Suoniamo con Maurizio”

Mercoledì 30, Genova, “Stadio Luigi Ferraris”: ospiti alla “Partita del Cuore”

I Buio Pesto hanno venduto oltre 90.000 copie dei loro 11 album (più una raccolta) in dialetto genovese e oltre 160.000 se si contano anche le compilation e i dischi in italiano (in 53 pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica di vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 904 esibizioni (726 concerti + 178 esibizioni ad altri eventi), hanno raccolto un totale di oltre 1.350.000 spettatori e oltre 240.000 euro per beneficenza.

I componenti dei Buio Pesto:

Massimo Morini (voce e tastiere)

Gianni Casella (voce)

Federica Saba (voce)

Giorgia Vassallo (voce e cori)

Massimo Bosso (testi e cori)

Nino Cancilla (basso)