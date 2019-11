Fratantonio e le sue Opere nel tempo, mostra di dipinti e litografie

E’ con grande piacere che annunciamo il ritorno, alla Libreria La Fenice Galleria di Sanremo, del pittore siciliano Salvatore Fratantonio. La sua nuova mostra dal titolo “Opere nel tempo”, presenta una silloge di dipinti creati tra il 2002 e il 2017 che testimoniano la sua continua ricerca, la sua evoluzione pittorica e il suo peculiare linguaggio poetico.

I temi ed i soggetti della nuova mostra sono quelli a lui più cari:

– la bellezza del Creato, colta nei suoi momenti più suggestivi di albe e tramonti, la forza e nobiltà di un grande albero che domina la pianura, visioni rasserenatrici di pace, immagini di infinito dove la luce gioca con l’oscurità, i colori si manifestano in insolite e piacevoli sfumature e lo sguardo può spaziare senza limiti;

– il vuoto esistenziale di città i cui plumbei edifici si slanciano verso il cielo, o incombono massicci ed anonimi, cancellando ogni traccia di Natura, di Storia, di Agorà, di Umanità. Anche il cielo sembra assente, mancando delle infinite sfumature rappresentate in altri dipinti. Ma proprio la mancanza di umanità ci priva della celestialità che unica ci dà slancio per superare ogni difficoltà.

– la solitudine della condizione umana, espressa nelle forme di un carrubo saldamente radicato in cima ad una collina, o in bianche vele perdute all’orizzonte spinte dal vento dell’esistenza.

Le opere del Maestro Fratantonio sono espressione poetica sostenuta da ottima tecnica pittorica e stile personale; attraverso la sintesi di questi tre elementi fondamentali le sue opere ci trasmettono emozioni, sensazioni, stati d’animo, opere che ci distolgono dal nostro ambiente mentale quotidiano per indurci ad interrogarci e a contemplare prospettive eterne e condivise con l’intera umanità.