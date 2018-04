Francesco Basso presenta il suo libro “Raccontare Imperia” alla Compagnia de l’Urivu

Imperia. Domani giovedì 26 aprile la Cumpagnia de l’ Urivu in occasione del tradizionale incontro del giovedì ospiterà il giovane scrittore e giornalista Francesco Basso che presenterà una delle sue ultime opere, “Raccontare Imperia” antologia pensata per la Città di Imperia all’Inter della quale 37 autori raccontano la Provincia secondo il loro punto di vista, seguendo un proprio stile unico e personale. Chi adotta un genere sentimentale, chi preferisce, il giallo, chi invece il thriller, chi ancora il genere romantico o storico. Raccontare Imperia racchiude racconti originali e inediti, tra gli autori giornalisti, poeti, scrittori. Per citarne alcuni, Marino Magliani, Donatella Alfonso, Marco Vallarino, Danilo Balestra, Amedeo Casella, Maurizio Vezzaro e Giorgio Bracco.

Il curatore è lo scrittore e giornalista Francesco Basso che ha coordinato gli autori, seguendoli e facendo in modo che ognuno potesse contribuire a dare uno sguardo unico e totalizzante allo stesso tempo, componendo così un quadro della Città poliedrico e compatto.

L’incontro si terrà domani giovedì 26 aprile alle ore 16,30 nei locali della Sede di Palazzo Guarneri, Via Zara 6- Imperia.

Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle navette per raggiungere Palazzo Guarneri al Parasio o parcheggiare in Piazza Duomo.