Festa di San Giovanni a Imperia, il programma del 19 giugno

Imperia. Proseguono a pieno ritmo le serate della Festa di San Giovanni che, mantenendo il successo delle passate edizioni, sta registrando il tutto esaurito nelle visite e non solo per quanto riguarda le attrazioni e la buona cucina.

Da quest’anno il Comitato di San Giovanni ha aderito ad un progetto di alternanza scuola-lavoro, che vede otto studentesse del liceo Vieusseux impegnate nel ruolo di sondaggiste. Sono ad oggi oltre 400 i questionari che le ragazze hanno sottoposto ai visitatori della festa, nell’ottica di accogliere consigli e suggerimenti per la prossima edizione.

Le scuole sono protagoniste anche di un secondo importante progetto: “A spasso per Oneglia”, realizzato dalla Classe IV B di Largo Ghiglia, dalla Classe IV C di Largo Ghiglia e dalla Classe IV A di Piazza Calvi, dell’ Istituto Comprensivo Mario Novaro di Imperia. I ragazzi hanno infatti realizzato una guida storica e turistica, documentata con piantine ed immagini per illustrare ai visitatori tutte le caratteristiche storiche e culturali di Oneglia.

Un’edizione 2018 che oltre a tenere in particolare considerazione, come da tradizione, la sfera sociale, quest’anno ha voluto ampliare anche l’offerta turistica e culturale sotto un nuovo profilo. Per la prima volta infatti l’opuscolo illustrativo di Ineja 2018 è stato redatto anche in inglese e francese.

Ecco il programma di questa sera, martedì 19 giugno:

alle 18 apertura stand mostra mercato MercantIneja (calata GB Cuneo / piazzale festa)

alle 18,30 apertura Info Point – Stand abbigliamento Ineja 2018

alle 18,45 apertura Pesca della Zucchetta – Area espositiva Ineja 2018

alle 19 collezione di giornali e manifesti d’epoca di Porto Maurizio ed Oneglia (fine 1800) e periodo fine guerra (Alleati e Resistenza) archivio storico di Sergio Cecchinel tenda Incontri;

esposizione motocicli “Motom” anni 1952-1970 collezione privata di Bruno Saluzzo;

esibizione di Danza e Fitness a cura di ASD Scenart – Imperia e Diano Marina

alle 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina“

piatto tipico “stoccafisso all’onegliese” – serata delle acciughe fritte

alle 20 esibizione di ballo sportivo a cura dell’associazione “Danze Nuove Immagini” di Taggia area spettacoli

alle 21 2° serata di Bimbineja 2018 – spettacolo circense dedicato ai giovanissimi, proposto da Fortunello & Marbella area festa

alle 21,15 grande serata danzante con l’orchestra “Cristian e la Luna Nueva” area spettacoli

alle 22,30 breve intermezzo esibizione di ballo sportivo a cura dell’associazione “Danze Nuove Immagini” di Taggia

Maggiori informazioni su www.ineja.it.