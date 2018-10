Festa di Halloween a Diano Castello

Diano Castello. Anche quest’anno il Comune organizza la festa di Halloween che si svolgerà la sera di mercoledì 31 ottobre.

Dalle 19 nel centro storico si terranno una serie di spettacoli dedicati ai bambini, all’insegna di “Dolcetto o scherzetto” con la partecipazione di Fortunello e Marbella in Piazza Clavesana e in Piazza Massone, Truccabimbi in Piazza Clavesana e Fachirismo e spettacoli del fuoco in Piazza Clavesana: mangiafuoco, giocoleria infuocata, lancio di coltelli, mago Prestigiatore.

Il paese aprirà le porte anche agli adulti, con concerti live in compagnia dei seguenti gruppi musicali: Premiata Band, Zingarò, Jazz Matazz, Simone Alessio, Alessandro Alo Casini da X Factor, Dj set Daniele Reviglio e Karibe Band Show. In tutte le piazzette del borgo saranno allestiti banchetti artigianali e street food.

Per favorire l’accesso al paese, sarà attivo dalle 18,30 fino a mezzanotte due di bus navetta gratuiti con partenza da Diano Marina a Diano Castello. Ancora una volta, questo appuntamento con allegria della Festa sarà l’occasione per valorizzare Diano Castello, un borgo nato intorno all’anno mille come fortificazione della vallata dianese, il “Castrum

Diani”, appunto. L’itinerario di questa manifestazione passa attraverso vie e piazze ricche di importanti monumenti e chiese come la parrocchiale dedicata a San Nicola da Bari, la Chiesa romantica di Santa Maria Assunta, la Chiesa di San Giovanni.