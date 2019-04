Femminismo e nuove mobilitazioni sociali, incontro con Pinar Seleck a Imperia

Imperia. Venerdì 26 aprile, alle 18, verrà organizzato alla Talpa e l’Orologio un incontro con Pinar Seleck, militante, femminista e antimilitarista turca per conoscere e costruire insieme nuovi fronti di resistenza e di lotta.

«In un momento storico in cui gli spazi di libertà, autodeterminazione e giustizia sociale si restringono diventa via via più urgente ritagliarsi tempi e spazi per condividere ed organizzare le nostre rivendicazioni. In un’epoca in cui le forme di oppressione e sfruttamento sono più che mai connesse, anche le lotte devono connettersi tra loro.

Attraverso le nuove forme di azione politica che hanno inventato e le nuove cause che hanno saputo articolare, i movimenti femministi si collocano al centro di un nuovo ciclo di mobilitazioni sociali anche in contesti caratterizzati da apparati statali autoritari e repressivi come quello turco.

A seguire ceneremo insieme e celebreremo l’aprile resistente, non c’è lotta senza gioia! Imperia meticcia: sapori mediorientali in cucina» – fanno sapere gli organizzatori.