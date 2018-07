Fanghetto, il 3 agosto ultimo appuntamento con il Festival di Musica da Camera

Fanghetto. Il Festival di Musica da Camera di Fanghetto si conclude venerdì 3 agosto alle 21,15 con un omaggio a Claude Debussy nel centenario della morte. Il programma di questo quarto e ultimo appuntamento sulla piazzetta del borgo di confine è tutto dedicato al grande musicista francese. Suoneranno diversi suoi brani la flautista Giovanna Savino e il pianista Roberto Logli.

Entrambi genovesi, hanno partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali distinguendosi sempre fra i migliori. Giovanna Savino ha collaborato con teatri prestigiosi, registrato per la BBC e inciso sigle per varie reti televisive. Affianca all’attivita’ di concertista quella di docente. Una degna conclusione, quindi, in nome di Debussy, di un Festival che ha registrato anche quest’anno una grande partecipazione di pubblico e si è affermato ormai come una delle piu’ longeve e qualificate manifestazioni in Provincia.