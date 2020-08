Estate a Ospedaletti, gli eventi in programma fino al 24 di agosto

Ospedaletti. Ogni sera, sino alla fine di agosto, è in programma un evento a titolo gratuito nella Città delle Rose.

Il programma:

Mercoledì 19 agosto alle 20 ‘Le Cassarole’ torneo di bocce a coppie per dilettanti presso la Bocciofila Lanteri

Giovedì 20 agosto alle 21,30 ‘Bolle in pentola’ spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori in Piazza san Giovanni

Venerdì 21 agosto alle 21,30 ‘Auditorium…in jazz’ 1920-2020 cent’anni di Swing&Jazz da Ella Fitzgerald ad Amy Winehouse, concerto dell’Eufonica Swing Jazz Band presso l’Auditorium di Pian D’Aschè

Sabato 22 agosto alle 21,30 ‘Note di agosto’ con il Trio Carlito e i suoi Briganti in piazza San Giovanni e con l’Associazione O.A.S.I. Sanremo in piazza IV Novembre

Domenica 23 agosto alle 21,30 Proiezione documentario in 2D a cura del Visionarium di Dolceacqua

Lunedì 24 agosto alle 21,30 Musica in Piazza concerto per clarinetto e arpa ‘Dalla musica classica europea alla passione latina con Ebeno Duo ) in Piazza San Giovanni