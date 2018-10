Escursione nella val Nervia alla scoperta del borgo di Pigna

Pigna. Sabato 6 ottobre, la guida AIGAE Antonella Piccone, nell’ambito delle attività proposte da Ponente Experience condurrà i partecipanti in un’escursione slow all’insegna del benessere con partenza da uno dei comuni più suggestivi, del Parco naturale delle Alpi Liguri, il borgo di Pigna, un vero gioiello della val Nervia, ricco di testimonianze artistiche, al cospetto del Toraggio uno dei monti più interessanti dal punto di vista naturalistico.

Un percorso che si snoderà lungo una mulattiera caratterizzata da una serie di cappellette che ricordano i momenti salienti della Passione sino a giungere al Santuario della Madonna del Passoscio, meta della devozione popolare.

Un camminare tra oliveti e coltivi, percorrendo tratti assolati in cui la macchia mediterranea è protagonista per poi inoltrarsi all’improvviso in un fitto bosco ombroso, ricco di felci e muschi per poi giungere ad un belvedere con un’ampia vista sulla valle.

Un’area che per le particolari caratteristiche geologiche congiuntamente ad altri siti del Parco naturale delle Alpi Marittime e del Parco Nazionale del Mercantour è stata proposta alla candidatura del Patrimonio UNESCO.

Un percorso da godere e percepire con tutti i sensi.

Informazioni tecniche e logistiche:

Ritrovo: ore 09,00 – Pigna (Im)

Durata: 5 ore – Dislivello: 400 metri circa – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: Euro 10,00 – gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a

vento o cerata, guanti, cappello, cibo al sacco, acqua.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19,00 del 5 ottobre 2018.

Informazioni ed iscrizioni: conduzione della guida ambientale escursionistica AIGAE Piccone

Antonella.

Per prenotazioni Antonella Piccone Cell +39 391 104 26 08

antonellapicconetrek@gmail.com

www.ponentetrekking.it

www.ponentexperience.it