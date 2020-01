Enzo Iacchetti porta in scena a Bordighera “Hollywood Burger”

Bordighera. Al Palazzo del Parco andrà in scena “Hollywood Burger” sabato 1 febbraio. L’evento è il quarto appuntamento della rassegna Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera.

La commedia, scritta da Roberto Cavosi e con la partecipazione di Fausto Caroli, narra la storia di due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, due tipiche vittime della giungla del sistema hollywoodiano. Le aspettative disattese di un’improbabile carriera cinematografica rendono i due protagonisti così tragici da farli diventare esilaranti, eroici clown beckettiani del nostro mondo che ci raccontano la loro vita attraverso i film ai quali hanno preso (marginalmente) parte. Leon poteva essere il protagonista di 2001

Odissea nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick, ma appare totalmente nascosto in un travestimento da scimmia. Burt Bart prende parte a molti film di successo, ma il suo ruolo viene sempre irrimediabilmente tagliato in fase di montaggio.

Quei film “mancati”, famosissimi, mitici, in cui hanno creduto di poter lavorare senza poi poter essere riconoscibili diventano per noi un viaggio nei ricordi in cui ognuno può riconoscere proprie insoddisfazioni.

Quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano prefissati all’inizio della propria vita?

Quanti possono essere pienamente soddisfatti per aver realizzato il proprio sogno?

Su questo interrogativo scorre una storia tragicomica ed esilarante portata in scena in un crescendo di aneddoti, tensioni impreviste, rivelazioni inaspettate: ci attende un finale violento e paradossale a ricordarci che sullo “schermo” del mondo non esistono piccole o grandi parti ma solo piccoli o grandi uomini.