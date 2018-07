“Due parole in riva al mare”, il 25 luglio Barbara Fiorio con “Vittoria”

San Lorenzo al Mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia , con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico.

Mercoledì 25 luglio ore 21,00: Barbara Fiorio presenta “Vittoria”, Feltrinelli edizioni.

Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura della libreria Feltrinelli di Savona, La compagnia dei lettori. La compagnia dei lettori è un gruppo di lettura fondato a Savona nell’aprile 2015 da persone che hanno in comune la passione per i libri. Ogni primo martedì del mese si riunisce presso la Feltrinelli di Savona in via Astengo per discutere e proporre nuovi libri da leggere. Inoltre la compagnia dei lettori si occupa anche dell’organizzazione di eventi culturali legati al mondo dei libri.