Pieve di Teco. In occasione della VI Edizione di Expo Valle Arroscia, Brigì Cooperativa di Comunità mette a disposizione le proprie guide escursionistiche per due giorni all’insegna del cammino e della scoperta di alcuni dei sentieri che si snodano intorno a Pieve di Teco; accompagnatori d’eccezione, ormai immancabili, saranno gli asinelli Pepe e Pinocchio. In entrambi i giorni verranno proposti itinerari molto semplici adatti ad adulti e piccini, camminatori e non.

Dettagli:

Ritrovo: ore 9:00 Pieve di Teco – Piazzale dei Caduti (Munters), partenza ore 9:30 circa

Distanza: 7km circa

Dislivello: + 300 metri

Difficoltà: E (semplice)

Rientro: previsto intorno alle ore 12:30 con possibilità di pranzare a Expo

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com