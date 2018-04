Dolcedo, presentazione del libro di Gandolfo: “Racconti davanti al focolare – Viaggio sui sentieri della Memoria”

Martedì 24 aprile alle ore 17 nella Sala S. Domenico del Comune di Dolcedo

Presentazione del Libro di Giovanni Gandolfo:

“Racconti davanti al focolare – Viaggio sui sentieri della Memoria”.

Programma: Presiede Sindaco di Dolcedo Giovanni Danio – Introduce Presidente Istituto Storico Giovanni Rainisio – Presenta il libro l’autore Giovanni Gandolfo.

Il Libro: 21 racconti “minori” della Guerra di Liberazione nel ponente ligure, storie di donne, contadini, sacerdoti, ragazzini, scout a 70 anni dalla promulgazione della Costituzione Italiana.

L’autore dopo un lungo lavoro di raccolta di testimonianze dirette, manoscritti inediti di partigiani, ricerche, anche fotografiche, negli archivi dell’Istituto storico della Resistenza, quale nonno racconta (davanti al focolare come i nonni ai nipoti di altri tempi) alla nipotina Beatrice di 10 anni milanese e insieme a lei ai ragazzi e giovani di oggi, cittadini di domani, tragici eventi che hanno investito cittadini di ieri che, in molti casi a prezzo della loro vita, ci hanno donato Libertà e Democrazia.

Fra i tanti episodi verranno ricordati quelli dell’eccidio del Monte Faudo, 16 agosto 1944, in cui vennero trucidati dai nazi-fascisti 13 contadini che falciavano il fieno, l’uccisione lo stesso giorno di due sacerdoti del Charitas di Imperia alla Madonna dell’Acquasanta e il martirio di un padre che salva il figlio 14enne dalla esecuzione dei tedeschi a Tavole; vicende della “banda del Rosario” (giovani della azione cattolica) in ripiegamento verso le Alpi Marittime; il resoconto raccontato nel 2000 agli alunni delle elementari di Dolcedo, di Matilde Amoretti sfollata con la famiglia in Valle Prino che si salva nel corso di un rastrellamento fascista col padre (collaboratore dei partigiani) in un campo di grano. Il tragico evento della esplosione della polveriera di Ville S. Pietro con 43 “recuperanti” bruciati vivi, fra cui diversi cittadini di Prelà.

Il Libro già presentato con grande partecipazione di pubblico a Imperia, Civezza e S. Stefano al mare coinvolgerà, la vigilia della Festa della Liberazione, Dolcedo e successivamente Ventimiglia, Montalto Ligure, Borgomaro e Rezzo.

L’iniziativa è aperta ai Cittadini di Dolcedo e dei Comuni della Valle Prino e di S. Lorenzo.