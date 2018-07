Dolcedo. Venerdì 20 luglio alle 20,30 presso la casa di riposo di Dolcedo in via Airenti, i ragazzi e i nonni si esibiranno per voi in una serata meravigliosa. Il giardino della casa di riposo si trasformerà in una stazione da dove scenderanno vari artisti.

Ingresso libero.