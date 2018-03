Dolcedo, festa di tesseramento dell’associazione Amici di Bellissimi

Dolcedo. L’associazione Amici di Bellissimi organizza, presso la sede sociale in via Trincheri 3 dalle 15.30 di 25 marzo, l’annuale giornata del tesseramento. L’evento ha lo scopo di far scoprire il sodalizio a chi ancora non lo conosce e di dare la possibilità a chi è già socio di rinnovare l’adesione. Ma l’intento è soprattutto quello di passare un pomeriggio insieme in sana allegria. Come al solito non mancherà qualcosa da prendere per bocca sia allo stato solido che allo stato liquido.

La novità di quest’anno è rappresentata dal coinvolgimento, di chi lo desidera, in momenti artistici di qualsivoglia campo (teatro, musica, pittura ecc.) in una sorta di corrida dove a vincere saranno senza dubbio amicizia e buon umore. Sarà presente il musicista Mauro Bracco che con la sua tastiera prenderà parte alla kermesse con un suo pezzo e accompagnerà musicalmente chi lo desidera.

Il tema della passerella artistica, anticipando il concorso di poesia dialettale, sarà la poesia dei nostri mangiari di oggi e di ieri: dai ravioli al brodo d’uovo, in città o in campagna, in festa o al lavoro. L’associazione vi aspetta numerosi e artisticamente molto coinvolti e determinati.