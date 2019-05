Dolceacqua, Ferruccio Francescotti presenta il suo ultimo libro

Dolceacqua. Sarà il 21 maggio a Dolceacqua alle ore 17:30 nella sala conferenze di Palazzo Luigina Garoscio la presentazione del libro di Ferruccio Francescotti dal titolo “La parola fu l’inizio”.

Ferruccio Francescotti è nato a Ventimiglia (IM) nel 1951. Ha lavorato presso l’Aermacchi di Varese dal 1978 al 2011. È appassionato da moltissimi anni di astronomia e di paleoantropologia. Ha pubblicato: Avionica. I sistemi elettronici dei velivoli, La trasmissione digitale in avionica, La presentazione dati in avionica, Un Dono del Cielo e Un amico che viene da lontano.

L’autore, appassionato di preistoria e astronomia da decenni, propone la romanzesca ipotesi che gli “autori” dello sviluppo culturale dell’Homo Sapiens siano stati alieni in viaggio nella Galassia alla ricerca di vita.