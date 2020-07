Dolceacqua, visite guidate nel paese incantato tra arte e storia

Dolceacqua. Visite guidate a luglio, agosto e settembre.

Prima domenica del mese passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine della passeggiata degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo alle 16.30 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua. Il tutto in totale sicurezza, rispettando le normative Covid-19. Richiesto numero minimo partecipanti. 10 euro a persona (visita guidata e degustazione). Prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente: cell. 337 1004228

Ultima domenica del mese visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello Doria. Si passa per via Castello, ricca di botteghe di artigiani, artisti e cantine. Al termine della passeggiata degustazione del rinomato Rossese e dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo alle 16.30 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua. Il tutto in totale sicurezza, rispettando le normative Covid-19. Richiesto numero minimo partecipanti. 10 euro a persona (visita guidata e degustazione).

Prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente: cell. 337 1004228.