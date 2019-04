Dolceacqua. Tutto pronto per “Carugi in fiore”. Ecco il programma della manifestazione:

Sabato 27

 Infiorata del centro storico e concorso floreale a tema.

 Musica nelle vie.

 Dalle ore 10:00 in Piazza Mauro – Dimostrazioni e attività di laboratorio per adulti e bambini.

 Enoteca Regionale della Liguria in via Castello, 27 aperta per degustazioni di vini e prodotti tipici liguri:

– ore 10:30 e 15:30 visita guidata con degustazione

– dalle ore 12 alle ore 14 vino, bruschetta e michetta. Info 0184 229507

 Orto e giardino scolastico aperto dalle 10 – 12 e dalle 15 – 17.

A cura di Renata Ceccanti referente alla scuola per il Centro Culturale di Dolceacqua.

 Ore 15:00 Piazza Mauro “Tutti all’arrembaggio” – Spettacolo di teatro. A cura del Teatro dei

Mille colori.

 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 / dal 27/04 al 5/05 – Esposizione di ricamo a tema in Pinacoteca

Morscio: ”Quando arte e ricamo si incontrano, omaggio a Monet”. A cura dell’Ass. Sanremo

Ricama. Ingresso libero.

Info – Giovanna Cantoni: + 39 3382689317.

 Ore 16:00 Piazza Mauro – premiazione del Concorso floreale.

 Ore 17:30 – sala conferenze di Palazzo Luigina Garoscio/ 3° piano – presentazione del libro di

Roberta Rotondi “ Il suono dell’anima “. A cura della biblioteca Civica, per conto del centro

Culturale di Dolceacqua

 ore 18:45 Piazza Mauro – Concerto della Spritz Swing Band

Domenica 28

 Piazza Mauro e Piazza Garibaldi – Mercatino del Biologico e del Brocante.

 Musica nelle vie.

 Pomeriggio – “Viaggio nel tempo”: Sfilata nelle vie del paese di personaggi in costume d’epoca. A cura del Sestriere “Burgu” di Ventimiglia.

 Animazione “a sorpresa” con personaggi del Teatro dei Mille Colori.

 Degustazioni di prodotti tipici. Cantine aperte.

 Enoteca Regionale della Liguria in via Castello, 27 aperta per degustazioni di vini e prodotti

tipici liguri:

– ore 10:30 e 15:30 visita guidata con degustazione

– dalle ore 12 alle ore 14 vino, bruschetta e michetta. Info 0184 229507

 Orto e giardino scolastico aperto dalle 10 – 12 e dalle 15 – 17.

A cura di Renata Ceccanti referente alla scuola per il Centro Culturale di Dolceacqua.

 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00/ dal 27/04 al 5/05 – Esposizione di ricamo a tema in Pinacoteca

Morscio: ”Quando arte e ricamo si incontrano, omaggio a Monet”. A cura dell’Ass. Sanremo